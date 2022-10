Umran Malik Irani Trophy: ईरानी ट्रॉफी में उमरान मलिक का कहर, 98 पर ऑलआउट हुआ सौराष्ट्र, टी-20 वर्ल्डकप के लिए ठोकी दावेदारी

टी-20 वर्ल्डकप के लिए तैयारी कर रही टीम इंडिया को लगातार बुरी खबर मिल रही है. दीपक हुड्डा के बाद जसप्रीत बुमराह भी चोटिल हो गए हैं और उनके वर्ल्डकप में खेलने पर संशय बरकरार है. इस बीच चर्चा चल रही है कि उमरान मलिक को टी-20 वर्ल्डकप स्क्वॉड के साथ ऑस्ट्रेलिया भेजा जा सकता है. वर्ल्डकप से पहले उमरान मलिक ने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया है.



शनिवार को ईरानी ट्रॉफी का आगाज़ हुआ, रेस्ट ऑफ इंडिया और सौराष्ट्र की टीमें आमने-सामने हैं. यहां रेस्ट ऑफ इंडिया की घातक बॉलिंग के आगे सौराष्ट्र ने घुटने टेक दिए और सिर्फ 98 के स्कोर पर पूरी टीम ही आउट हो गई.



रेस्ट ऑफ इंडिया की ओर से मुकेश कुमार और उमरान मलिक की तेज़ रफ्तार गेंदों ने कहर बरपाया, जिसे सौराष्ट्र के प्लेयर्स झेल ही नहीं पाए. इस पारी में मुकेश कुमार ने 10 ओवर में 23 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि उमरान मलिक ने 5.5 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट लिए. 3 विकेट कुलदीप सेन को भी मिले.



That's Lunch on Day 1 of the @mastercardindia #IraniCup!



4⃣ wickets for Mukesh Kumar

3⃣ wickets each for Umran Malik & Kuldeep Sen



Rest of India bowl out Saurashtra for 98.



We will be back for the Second Session shortly. #SAUvROI



Scorecard ▶️ https://t.co/u3koKzUU9B pic.twitter.com/qQOjZeC1HB