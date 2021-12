Ashes, Travis Head : ट्रेविस हेड ने इस मामले में डॉन ब्रैडमैन को भी पछाड़ा; रिकी पोंटिंग, केविन पीटरसन, मैथ्यू हेडन जैसे दिग्गज भी पीछे

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही एशेज सीरीज 2021 के पहले मैच में ट्रेविस हेड ने इतिहास रच दिया. उन्होंने तेज तर्रार 152 रन की पारी खेलकर लीजेंड सर डॉन ब्रैडमैन को भी पीछे छोड़ दिया है. साथ ही ट्रेविस हेड ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग, मैथ्यू हेडन और पूर्व इंग्लिश प्लेयर केविन पीटरसन को भी पीछे छोड़ दिया है.

दरअसल, इंग्लैंड के खिलाफ गाबा टेस्ट की पहली पारी में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ट्रेविस हेड ने 148 बॉल पर 152 रन की पारी खेली. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 102.70 का रहा. इस तरह वे एशेज सीरीज में बेस्ट स्ट्राइक रेट के साथ 150 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं.

एडम गिलक्रिस्ट टॉप पर

जबकि डॉन ब्रैडमैन ने 87 साल पहले यानी अगस्त 1934 को द ओवल टेस्ट में 244 रनों की पारी खेली थी. तब उनका स्ट्राइक रेट 90.03 का रहा था. इसी के साथ वे अब ट्रेविस हेड के बाद तीसरे नंबर पर खिसक गए. वहीं, इस मामले में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट अब भी टॉप पर काबिज हैं. गिलक्रिस्ट ने 20 साल पहले यानी 2001 में बर्मिंघम टेस्ट में 152 रनों की ही पारी खेली थी. तब उनका स्ट्राइक रेट 106.29 का रहा था.

