इंग्लैंड के ओपनर ने PAK गेंदबाजों के छक्के छुड़ाए... लेकिन बेनतीजा रहा मैच

मेजबान इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच टी-20 सीरीज शुरू हो गई है. शुक्रवार को तीन मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला गया, लेकिन यह मुकाबला बेनतीजा रहा. एक बार फिर बारिश वजह बनी और 16.1 ओवरों के बाद मैच आगे नहीं खेल जा सका. टेस्ट सीरीज में भी बारिश से बार-बार बाधा पड़ी थी. इंग्लैंड ने 1-0 से सीरीज जीती थी.

मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर इंग्लैंड को बल्लेबाजी के लिए उतारा. इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही. विकटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेयरिस्टो (2) को इमाद वसीम ने अपना शिकार बनाया. 3 रन के स्कोर पर पहला विकेट गिरने के बाद सलामी बल्लेबाज टॉम बेंटन ने अपने हाथ खोले और डेविड मलान (23) के साथ 71 रनों की जोरदार पार्टनरशिप की.

