IND vs SA: आज ही के दिन तीन साल पहले ऑस्ट्रेलिया का किला ढहाया, अब अफ्रीका में इतिहास रचने से चूके

भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहानिसबर्ग टेस्ट जीतकर इतिहास रचने से भले ही चूक गई हो, लेकिन आज ही के दिन (7 जनवरी) 2019 में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर उसका किला ढहा दिया था. दरअसल, तब भारतीय टीम ने टेस्ट इतिहास में पहली बार ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट सीरीज जीती थी.

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी बारिश ने खलल डाली थी

2018-19 दौरे पर भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया में 4 टेस्ट की सीरीज को 2-1 से जीता था. सीरीज का आखिरी यानी चौथा टेस्ट 3 जनवरी 2019 से सिडनी में खेला गया था. मैच में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था और मेजबान ऑस्ट्रेलिया को फॉलोऑन खिलाने पर मजबूर कर दिया था.

उस मैच में भी बारिश ही सबसे बड़ी विलेन बनी थी. दरअसल, सिडनी टेस्ट के 5वें दिन ऑस्ट्रेलिया टीम फॉलोऑन खेलने उतरी थी. तब तक मैच पूरी तरह से भारतीय टीम के हाथ में ही नजर आ रहा था, लेकिन तब इतनी खतरनाक बारिश शुरू हुई कि दिनभर बंद ही नहीं हुई. इस कारण वह मैच बारिश के कारण ड्रॉ हो गया था और भारतीय टीम को 2-1 की जीत से ही संतोष करना पड़ा था. यदि मैच में बारिश नहीं होती, तो भारतीय टीम के मैच जीतकर सीरीज पर 3-1 से कब्जा करने का पूरा मौका था.

जोहानिसबर्ग टेस्ट में भी बारिश ही विलेन बनी

कुछ ऐसा ही हाल इस अफ्रीका दौरे पर भी हुआ है. यहां भारतीय टीम ने तीन टेस्ट की सीरीज में पहला मैच जीतकर 1-0 की बढ़त बना ली थी. दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम ने नामुमकिन सा 240 रन का टारगेट सेट किया था. इस मैच से पहले साउथ अफ्रीका ने इस मैदान पर इतना बड़ा टारगेट पहले कभी चेज नहीं किया था. बल्कि यह टीम इस मैदान पर भारत से कोई टेस्ट भी नहीं जीत सकी थी, लेकिन यहां भी बारिश ही विलेन बनी.

मैच के चौथे दिन साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 122 रन की जरूरत थी, जबकि भारतीय टीम को जीत के लिए 8 विकेट की जरूरत थी. यहां से बारिश शुरू हुई तो शुरुआती दोनों सेशन धुल गए. आखिर में बारिश रुकी और तीसरे सेशन का खेल हुआ. इसमें 34 ओवर का खेल होना निर्धारित किया गया. बारिश से बाधित इस मैच में भारतीय टीम सिर्फ एक और विकेट ले सकी. वहीं, साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट से मैच जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी.

South Africa beat India for the first time at the Wanderers and keep the series alive 💥



Dean Elgar leads by example and helps the Proteas level the series 1-1 👏#WTC23 | #SAvIND pic.twitter.com/zqgRP5Cm1x