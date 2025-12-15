scorecardresearch
 
6 छक्के और 9 चौके... IPL ऑक्शन से पहले इस क्रिकेटर ने जड़ा तूफानी शतक, क्या लगेगी करोड़ों की बोली?

आईपीएल 2026 के लिए प्लेयर्स की मिनी नीलामी 16 दिसंबर को अबू धाबी में होनी है. ऑक्शन से पहले न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज टिम सेफर्ट ने तूफानी शतक जड़ दिया है.

आईपीेएल का मिनी ऑक्शन अबू धाबी में है. (Photo: Getty)
बिग बैश लीग (BBL) 2025-26 के दूसरे मुकाबले में 15 दिसंबर (सोमवार) को न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज टिम सेफर्ट का जलवा देखने को मिला. मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए ओपनिंग करने उतरे सेफर्ट ने ब्रिसबेन हीट के खिलाफ ऐसा विस्फोटक शतक जड़ा, जिसने ना सिर्फ मैच का रुख बदल दिया, बल्कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की मिनी ऑक्शन से पहले उनकी डिमांड भी बढ़ा दी.

जिलॉन्ग के सिमोंड्स स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में टिम सेफर्ट ने शाहीन शाह आफरीदी, जैवियर बार्टलेट जैसे गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. शुरुआती ओवरों में जोश ब्राउन और मोहम्मद रिजवान के जल्दी आउट हो जाने के बावजूद सेफर्ट अकेले दम पर मेलबर्न की पारी को संभाले रहे. सेफर्ट ने महज 53 गेंदों में शानदार शतक पूरा किया और वह मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने. उनसे पहले यह कारनामा सिर्फ एरॉन फिंच कर पाए थे.

खास बात यह रही कि टीम के शुरुआती 66 रनों में से 44 रन अकेले टिम सेफर्ट ने बनाए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट करीब 200 का रहा. सेफर्ट ने 30 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और उसके बाद सिर्फ 23 गेंदों में शतक तक पहुंच गए. सेफर्ट ने 56 गेंदों पर 102 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 6 छक्के शामिल रहे. इस साल उनका यह दूसरा टी20 शतक रहा. सेफर्ट की तूफानी पारी के दम पर मेलबर्न रेनेगेड्स ने 20 ओवरों में 5 विकेट पर 212 रन बनाए.

सेफर्ट पर जमकर बरसेगा पैसा?
टिम सेफर्ट का यह शतक आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन से ठीक पहले आया है, जिससे उनकी वैल्यू में बड़ा इजाफा तय माना जा रहा है. सेफर्ट का बेस प्राइस 1.25 करोड़ रुपये है. विकेटकीपर बल्लेबाजों की मिनी ऑक्शन में भरमार होगी, जिनमें जॉनी बेयरस्टो, जेमी स्मिथ और बेन डकेट जैसे स्टार्स भी शामिल हैं. हालांकि, सभी फ्रेंचाइजी टीम्स को विदेशी विकेटकीपर की जरूरत नहीं है, जिससे विकल्प सीमित हो जाते हैं.

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को एक विदेशी विकेटकीपर बल्लेबाज की सख्त जरूरत है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स (DC) भी एक ओपनर की तलाश में है. वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और पंजाब किंग्स (PBKS) जैसी टीम्स विकेटकीपिंग स्लॉट्स के लिए बैकअप ऑप्शन तलाश सकती है.

टिम सेफर्ट एक आक्रामक ओपनर के साथ-साथ भरोसेमंद विकेटकीपर भी हैं और जरूरत पड़ने पर स्पेशलिस्ट बल्लेबाज की भूमिका निभा सकते हैं. सेफर्ट के लिए कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) 2025 भी शानदार रहा, जहां उन्होंने स्पिन के खिलाफ अपने खेल में जबरदस्त सुधार दिखाया. सेफर्ट ने न्यूजीलैंड के लिए अब तक 4 ओडीआई और 77 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं.

इस दौरान टिम सेफर्ट ने वनडे इंटरनेशनल में 19.66 की औसत से 59 रन बनाए हैं. वहीं टी20 इंटरनेशनल में उनके नाम पर 29.83 की औसत से 1850 रन दर्ज हैं. सेफर्ट ने आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स और केकआर का प्रतिनिधित्व किया है, जहां उन्होंने 3 मैच खेलकर 26 रन बनाए. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस धमाकेदार शतक के बाद मिनी ऑक्शन में टिम सेफर्ट को कौन सी टीम खरीदती है.

