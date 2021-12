Ashes: गाबा में खराब अंपायरिंग, मार्च के बाद बॉलिंग कर रहे बेन स्टोक्स ने पहली 3 नो बॉल डाली, अंपायर ने देखा ही नहीं

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज का पहला गाबा टेस्ट विवादों में आ गया है. मार्च के बाद पहली बार गेंदबाजी कर रहे बेन स्टोक्स ने अपने पहले ही ओवर की शुरुआती 3 गेंदें नोबॉल कर दीं, लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि अंपायर इसे देख ही नहीं सके. यानी यह तीन बॉल एक्स्ट्रा में मानी ही नहीं गईं. इसी के एशेज सीरीज में टेक्नोलॉजी से जुड़ी समस्याएं भी उजागर हो गईं हैं, जिसकी हर तरफ आलोचना हो रही है.

अंपायर की यह गलती चौथी बॉल पर पकड़ाई. जब बेन स्टोक्स की इनस्विंग बॉल पर ओपनर डेविड वॉर्नर क्लीन बोल्ड गए. यहां पर भी फील्ड अंपायर ने नो बॉल नहीं दी. इसके बाद रिव्यू देखने पर थर्ड अंपायर ने गलती पकड़ी और नो बॉल करार देते हुए वॉर्नर को वापस बुलाया गया.

वॉर्नर को जीवनदान इंग्लैंड पर भारी पड़ा

जिस समय वॉर्नर क्लीन बोल्ड हुए थे, तब वे 17 रन बनाकर खेल रहे थे. यह जीवनदान मिलना इंग्लैंड को काफी भारी पड़ गया, क्योंकि वॉर्नर ने पहली पारी में 94 रन बनाए. साथ ही मार्नस लाबुशेन के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 156 रनों की पार्टनरशिप की.

what the hell did just happen? Stokes clean bowled Warner but on a no ball. unbelievable. today's 1st no ball and that too on a wicket taking delivery.🏏 @CricketAus @englandcricket #TheAshes pic.twitter.com/m70mKgoWvM