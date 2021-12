Rohit Sharma: 'यह एक नए युग की शुरुआत...' रोहित बने कप्तान, फैंस के आए ऐसे रिएक्शन

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टीम इंडिया में काफी बड़े बदलाव किए हैं. वनडे फॉर्मेट से विराट कोहली को कप्तानी से हटा दिया गया. उनकी जगह रोहित शर्मा को कमान सौंपी गई है. बोर्ड ने यह फैसला आने वाले 2023 वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए लिया है, लेकिन फैंस इस मामले में दो धड़े में बंट गए हैं.

फैंस ने सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरीके से रिएक्शन दिया. कुछ ने कोहली का सपोर्ट किया, तो कुछ को बीसीसीआई का यह फैसला सही लगा. अधिकतर फैंस मान रहे हैं कि वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए यह सही फैसला है. एक यूजर ने लिखा कि रोहित के कप्तान बनने से बहुत खुश हूं, लेकिन कोहली के लिए थोड़ा दुख है. 2023 वनडे वर्ल्ड कप तक तो रुक जाते.

बीसीसीआई को फैसले पर पछतावा होगा!

एक यूजर ने कोहली की शेर के साथ फोटो शेयर की और लिखा कि राजा एक बार फिर दहाड़ेगा. साथ ही पोस्ट में बीसीसीआई को हैशटैग करके लिखा कि आपको यह बहुत जल्द पता चलेगा कि आपका फैसला गलत है. वहीं, एक अन्य यूजर ने कोहली के लिए लिखा कि दुनिया चाहे जो कुछ कहे, आप हमेशा हमारे कप्तान रहेंगे.

यह एक नए युग की शुरुआत

एक अन्य यूजर ने लिखा कि मेरा मानना है कि यह व्यक्ति (कोहली) सम्मान का हकदार था. वहीं, एक यूजर ने लिखा कि यह व्हाइट बॉल क्रिकेट में यह नए युग की शुरुआत है. रोहित को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई और कोहली को इतना कुछ करने के लिए धन्यवाद.

