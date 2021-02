SA के खिलाफ वनडे और टी-20 सीरीज के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान

बीसीसीाई ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी-20 और वनडे सीरीज के लिए शनिवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी. टीम में तेज गेंदबाज शिखा पांडे को जगह नहीं मिली है. वनडे मैचों में टीम की कमान मिताली राज के हाथों में होगी तो टी-20 सीरीज में हरमनप्रीत कौर कप्तानी करेंगी.

बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की वनडे और तीन मैचों की टी-20 सीरीज होगी. दोनों टीमों के बीच सीरीज का पहला वनडे मैच 7 मार्च को लखनऊ में खेला जाएगा. वनडे और टी-20 सीरीज के सभी मैच लखनऊ में ही खेले जाएंगे.

NEWS: India Women's squad for ODI and T20I series against South Africa announced.



