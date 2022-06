India tour of England: कप्तान रोहित शर्मा पहुंचे इंग्लैंड, ट्रेनिंग के लिए साथी प्लेयर्स के संग मैदान में उतरे

India tour of England: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा इंग्लैंड दौरे पर पहुंच गए हैं. यहां पहुंचने के साथ ही उन्होंने टीम इंडिया को भी जॉइन कर लिया है. रोहित अपने साथी प्लेयर्स के साथ ट्रेनिंग के लिए मैदान में भी उतरे हैं. इसके कुछ फोटोज भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ही सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं.

दरअसल, भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर 16 जून को ही पहुंच गई थी. तब रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर साथ नहीं गए थे. अब ये तीनों भी इंग्लैंड पहुंच गए हैं. इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया को रोहित शर्मा की कप्तानी में एक टेस्ट, तीन वनडे और तीन टी20 मैच खेलने हैं.

बीसीसीआई ने फोटोज शेयर किए

BCCI ने कुछ फोटोज शेयर किए हैं. इनमें रोहित शर्मा भी नजर आ रहे हैं. वहीं, दूसरी फोटो में शार्दूल ठाकुर और जसप्रीत बुमराह समेत बाकी प्लेयर्स नजर आ रहे हैं. यह सभी मैदान में ट्रेनिंग करते दिख रहे हैं. बता दें कि टीम इंडिया को 24 से 27 जुलाई के बीच लिस्सेस्टरशायर के खिलाफ वॉर्मअप मैच खेलना है. यह बात बीसीसीआई ने अपने कैप्शन में भी बताई है.

Hello from Leicester and our training base for a week will be @leicsccc 🙌 #TeamIndia pic.twitter.com/MAX0fkQcuc