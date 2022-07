IND vs WI Series: वेस्टइंडीज में बारिश के बीच इस तरह प्रैक्टिस कर रही टीम इंडिया, VIDEO

India vs West Indies Series: टीम इंडिया बुधवार (20 जुलाई) को ही वेस्टइंडीज के त्रिनिदाद पहुंच गई है. विंडीज दौरे पर भारतीय टीम को तीन वनडे और पांच टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है. इसके लिए भारतीय खिलाड़ियों ने नेट प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है.

टीम इंडिया की प्रैक्टिस का वीडियो बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इसमें बताया गया है कि त्रिनिदाद में इस समय जमकर बारिश हो रही है. यही वजह है कि टीम इंडिया को इंडोर प्रैक्टिस करना पड़ रहा है.

बीसीसीआई ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा कि टीम इंडिया वनडे में नंबर-1 बनने की तैयारी में जुट गया है. दरअसल, आईसीसी रैंकिंग में इस वक्त टीम इंडिया 109 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर काबिज है. जबकि न्यूजीलैंड (128) पहले और इंग्लैंड टीम (121) दूसरे नंबर पर है. इस तरह भारतीय टीम अब नंबर-1 वनडे टीम बनने के मिशन पर है.

कुछ ना करने से अच्छा है इंडोर नेट प्रैक्टिस: गिल

वीडियो में देखा जा सकता है कि त्रिनिदाद के पोर्ट ऑफ स्पेन शहर में जमकर बारिश हो रही है. ऐसे में टीम इंडिया वहां क्विंस पार्क ओवल स्टेडियम में इंडोर नेट प्रैक्टिस कर रही है. वीडियो में ओपनर शुभमन गिल ने कहा, 'हम अभी इंग्लैंड से आए हैं, तो नेट प्रैक्टिस करेंगे, तो ज्यादा बेहतर होगा. मगर यहां बारिश हो रही है. ऐसे में कुछ ना करने से अच्छा है कि इंडोर ही नेट प्रैक्टिस कर ली जाए.'

