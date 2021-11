Team India: ‘फ्यूचर पावर हाउस’ बनने पर द्रविड़ की टीम इंडिया की नजर, इन खूबियों पर होगा फोकस!

भारतीय टीम नई शुरुआत के लिए मैदान पर कदम रखने जा रही है. टी20 वर्ल्ड कप की असफलता को भुलाकर राहुल द्रविड़ के निर्देशन में टीम इंडिया अब भविष्य का नया मॉडल तैयार करने के लिए पुरजोर कोशिश में जुट जाएगी. यूएई से लौटते ही भारतीय टीम न्यूजीलैंड से दो-दो हाथ करने के लिए तैयार है. जयपुर में टी20 सीरीज का पहला मैच बुधवार को खेला जाएगा.

भारतीय टी20 टीम के उपकप्तान केएल राहुल न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के साथ खेलने को लेकर उत्साहित हैं और उनका कहना है कि मुख्य कोच द्रविड़ अच्छे ‘टीम कल्चर’ पर फोकस के लिए जाने जाते हैं, जबकि रोहित कुशल रणनीतिकार हैं.

