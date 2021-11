Ind Vs Nz: टी-20 सीरीज से एक दिन पहले न्यूजीलैंड को झटका, नहीं खेलेंगे कैप्टन विलियमसन

Ind Vs Nz, Kane Willamson: भारत और न्यूजीलैंड के बीच बुधवार से टी-20 सीरीज का आगाज हो रहा है. न्यूजीलैंड की ओर से अहम जानकारी दी गई है कि कप्तान केन विलियमसन टी-20 सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे. तेज़ गेंदबाज टिम साउदी न्यूजीलैंड की कप्तानी करेंगे. हालांकि, केन विलियमसन टेस्ट सीरीज के लिए उपलब्ध रहेंगे.



दरअसल, केन विलियमसन टेस्ट सीरीज पर फोकस करने के लिए टी-20 सीरीज से आराम ले रहे हैं. बता दें कि न्यूजीलैंड की टीम ने 14 नवंबर को दुबई में टी-20 वर्ल्डकप का फाइनल मुकाबला खेला और 15 नवंबर को वह भारत आ गई. 17 नवंबर को भारत-न्यूजीलैंड के बीच पहला टी-20 मैच खेला जाना है.

