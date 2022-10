IND vs SA T20 World Cup: भारतीय टीम का तीसरा मैच आज साउथ अफ्रीका से, ये हो सकती है दोनों टीमों की प्लेइंग-11

India vs South Africa T20 World Cup 2022: ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2022 में भारतीय टीम अब तक विजयी रही है. ग्रुप-2 में टीम इंडिया ने अब तक अपने दोनों मैच जीते हैं. अब तीसरा मैच आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ पर्थ में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 4.30 बजे से शुरू होगा.

रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप के शुरुआती दो मैचों में पाकिस्तान और नीदरलैंड को हराया है. ऐसे में कप्तान इस तीसरे मैच में अपनी विनिंग प्लेइंग-11 से कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहेंगे.

प्लेइंग-11 में बदलाव नहीं करना चाहेंगे रोहित

केएल राहुल पिछले दोनों ही मैचों में फ्लॉप साबित हुए हैं, लेकिन भारतीय टीम ने जीत ही हासिल की है. ऐसे में कप्तान रोहित एक और मैच में राहुल को मौका दे सकते हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि स्पिन डिपार्टमेंट में रविचंद्रन अश्विन की जगह युजवेंद्र चहल को मौका दिया जा सकता है. हालांकि इसकी भी संभावना बेहद कम है.

अफ्रीकी टीम में हो सकते हैं दो बदलाव

पिछले मुकाबले में बांग्लादेश को हराने वाली साउथ अफ्रीका टीम में दो बड़े बदलाव हो सकते हैं. कप्तान टेम्बा बावुमा प्लेइंग-11 में एक ही स्पिन को मौका देने के मूड में रहेंगे. ऐसे में तबरेज शम्सी को बाहर कर तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी को मौका दिया जा सकता है. बतौर स्पिनर सिर्फ केशव महाराज खेल सकते हैं. साथ ही तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर वायने पार्नेल की जगह मार्को जानसेन की एंट्री हो सकती है.

