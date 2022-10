IND vs NED T20 World Cup: भारतीय टीम का दूसरा मैच आज नीदरलैंड से, ये हो सकती है दोनों टीमों की प्लेइंग-11

IND vs NED T20 World Cup 2022: भारतीय टीम को आज सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबला खेलना है. ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया का यह दूसरा मैच होगा. मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा.

इससे पहले टीम इंडिया ने अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न में खेला था. इस मुकाबले में विराट कोहली की आतिशी पारी के बदौलत टीम इंडिया 4 विकेट से विजयी रही थी. यह दूसरा मैच थोड़ी कमजोर टीम से जरूर होगा, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा मजबूत प्लेइंग-11 के साथ ही उतरना चाहेंगे.

एक बदलाव कर सकते हैं कप्तान रोहित

कप्तान रोहित नीदरलैंड के खिलाफ कुछ अन्य खिलाड़ियों को जरूर मौका दे सकते हैं, लेकिन वह मैच में कोई ढील नहीं देना चाहेंगे. इस दूसरे मैच में भी वही भारतीय टीम उतर सकती है, जो पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला खेली थी. मगर यहां स्पिन डिपार्टमेंट में रविचंद्रन अश्विन की जगह युजवेंद्र चहल को मौका दिया जा सकता है.

Hello Sydney 👋



We are here for our 2⃣nd game of the #T20WorldCup! 👏 👏#TeamIndia pic.twitter.com/96toEZzvqe