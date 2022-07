IND Vs WI: जीत के बाद टीम इंडिया ने रिक्रिएट किया युजवेंद्र चहल का मीम, रणवीर सिंह को पहनाए कपड़े

वेस्टइंडीज़ के खिलाफ टीम इंडिया ने लगातार दो वनडे जीतकर सीरीज़ में अजेय बढ़त बना ली है. इस जीत के हीरो ऑलराउंडर अक्षर पटेल रहे, जिन्होंने आखिरी छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई. खिलाड़ियों ने इस जीत जश्न मनाया और स्पिनर युजवेंद्र चहल के मीम को रिक्रिएट भी किया. मज़ेदार बात ये है कि यहां रणवीर सिंह की भी एंट्री हुई है.



दरअसल, वेस्टइंडीज़ को दूसरे वनडे में 2 विकेट से हराने के बाद टीम इंडिया के प्लेयर्स ने ग्राउंड पर जश्न मनाया. इस दौरान युजवेंद्र चहल का एक फेमस मीम रिक्रिएट किया गया, जो वर्ल्डकप के वक्त से ही काफी वायरल होता रहा है.



राजस्थान रॉयल्स ने एक तस्वीर ट्वीट की है, जिसमें अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल और आवेश खान मैदान पर लेटे हुए हैं. इसी के आगे फोटोशॉप के जरिए रणबीर सिंह को भी दिखाया गया है. रणवीर सिंह ने भी टीम इंडिया की जर्सी पहन रखी है.

