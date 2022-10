Ind Vs SA T20: इंदौर में अफ्रीका ने बचाई लाज, 49 रनों से हासिल की जीत, टी-20 सीरीज 2-1 से भारत के नाम

टी-20 वर्ल्डकप शुरू होने से पहले खेले गए आखिरी टी-20 मैच में भारतीय टीम को 49 रनों की करारी हार का सामना करना पड़ा है. इंदौर में खेले गए सीरीज के आखिरी और तीसरे टी-20 मैच में साउथ अफ्रीका ने भारत को मात दी है. हालांकि कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया ने इस सीरीज को 2-1 से जीत लिया है और पहली बार साउथ अफ्रीका को अपने ही घर में किसी टी-20 सीरीज में मात दी है.



228 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने यहां शुरुआत से ही घुटने टेक दिए और बल्लेबाज पूरी तरह फ्लॉप नज़र आए. कप्तान रोहित शर्मा खाता भी नहीं खोल पाए, उनके बाद ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर भी सस्ते में लौट गए. दिनेश कार्तिक ने टॉप ऑर्डर में आकर 46 रनों की धमाकेदार पारी जरूर खेली, लेकिन वह अकेले कुछ नहीं कर पाए.

तीसरे टी-20 की लाइव कवरेज पढ़ें



आखिर में हर्षल पटेल और दीपक चाहर ने कुछ शॉट खेलकर टीम इंडिया की लाज को बचाना चाहा. लेकिन यह काफी नहीं रहा और आखिर में टीम इंडिया ने मैच को गंवा ही दिया. टीम इंडिया इंदौर में सिर्फ 178 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई.

South Africa win the third & final T20I of the series.



But it's #TeamIndia who clinch the series 2⃣-1⃣. 👏 👏



Scorecard ➡️ https://t.co/dpI1gl5uwA#INDvSA pic.twitter.com/S5GTIqFAPQ