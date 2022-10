Ind Vs Sa 3rd T20 Live Score: इंदौर में टीम इंडिया की पहले फील्डिंग, प्लेइंग-11 में किए गए 3 बदलाव

भारत की प्लेइंग-11: रोहित शर्मा (कप्तान), ऋषभ पंत, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, दिनेश कार्तिक, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, हर्षल पटेल, दीपक चाहर, उमेश यादव, मोहम्मद सिराज

विराट कोहली, अर्शदीप सिंह और केएल राहुल प्लेइंग-11 से बाहर

Captain Rohit Sharma wins the toss and elects to bowl first in the final T20I.



Three changes for #TeamIndia in the Playing XI



