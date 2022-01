IND vs SA: अगले मिशन के लिए जोहानिसबर्ग पहुंची टीम इंडिया, देखें कैसे चल रही नए साल में इतिहास रचने की तैयारी

भारतीय टीम नए साल में नया इतिहास लिखने के लिए पूरी तरह तैयार है. साउथ अफ्रीका दौरे पर टीम इंडिया ने तीन टेस्ट की सीरीज का पहला मैच अपने नाम कर लिया है. अब दूसरा टेस्ट 3 जनवरी से जोहानिसबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में खेला जाएगा. इसके लिए भारतीय टीम जोहानेसबर्ग पहुंच चुकी और तैयारी भी शुरू कर दी है.

वांडरर्स स्टेडियम में भारतीय खिलाड़ियों ने दूसरे टेस्ट के लिए प्रैक्टस भी शुरू कर दी है. इसका वीडियो BCCI ने ट्वीटर पर शेयर किया है. साथ ही कैप्शन में लिखा- हम यहां वंडर्स में दूसरे टेस्ट की तैयारी के लिए पहुंच चुके हैं. नया दिन, नया साल, नई शुरुआत और नया फोकस.

क्या दिख रहा 31 सेकंड के इस वीडियो में?

31 सेकंड के इस वीडियो में कप्तान विराट कोहली, उपकप्तान केएल राहुल, विकेटकीपर बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा, शार्दूल ठाकुर, उमेश यादव, श्रेयस अय्यर, दीपक चाहर, ईशांत शर्मा प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं. वहीं, दूसरी ओर कोच राहुल द्रविड़ खराब फॉर्म से जूझ रहे बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा से बात करते दिख रहे हैं.

We are here at The Wanderers to prepare for the 2nd Test 🏟️



New Day 🌞

New Year 👌

New Start 😃

Same Focus 💪



Lets GO #TeamIndia | #SAvIND pic.twitter.com/S2vXnumhMD