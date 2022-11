India vs New Zealand Series: रवींद्र जडेजा का ऑप्शन और पेस बैटरी उमरान मलिक... न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से भारत को क्या मिला?

India vs New Zealand Series: न्यूजीलैंड के खिलाफ उसी के घर में भारतीय टीम ने पहले स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या की कप्तानी में टी20 सीरीज जीती, लेकिन उसके बाद वनडे सीरीज में हार झेलनी पड़ी. इस सीरीज में शिखर धवन ने कप्तानी संभाली थी. बड़ी बात ये है कि वनडे सीरीज का सिर्फ एक ही मैच का नतीजा निकल सका.

पहला वनडे मैच ऑकलैंड में खेला गया था, जिसमें न्यूजीलैंड ने 7 विकेट से जीत दर्ज की थी. इसके बाद बाकी दो वनडे मैच शुरू तो हुए, लेकिन बारिश के कारण नतीजा नहीं निकल सका और उन्हें रद्द करना पड़ा. ऐसे में न्यूजीलैंड ने 1-0 से सीरीज पर कब्जा जमा लिया.

क्या मिला इस सीरीज से भारत को?

एक मैच होने के बावजूद इस सीरीज से टीम इंडिया को बहुत कुछ मिला हो, ऐसा कहना तो गलत ही होगा. मगर तीन मुख्य ऐसी चीजें भी रही हैं, जो टीम इंडिया को इस सीरीज से मिली हैं. इनमें स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा का ऑप्शन, पेस बैटरी उमरान मलिक और ओपनिंग में एक ऑप्शन माना जा सकता है.

रवींद्र जडेजा का ऑप्शन

इस सीरीज में स्पिन ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार प्रदर्शन किया है. चोट के बाद वापसी कर रहे सुंदर ने तीनों मैच की दो पारियों में भारतीयों में सबसे ज्यादा 88 की औसत से 88 रन बनाए. साथ ही भारतीयों में गेंदबाजी में भी सबसे कम 4.46 के इकोनॉमी रेट से रन दिए. हालांकि उन्हें कोई विकेट नहीं मिला, पर गेंदबाजी शानदार रही. सुंदर ने सीरीज में एक फिफ्टी लगाते हुए 51 रनों की पारी भी खेली.

The third & final #NZvIND ODI is called off due to rain 🌧️



New Zealand win the series 1-0.



Scorecard 👉 https://t.co/NGs0HnQVMX #TeamIndia



📸 Courtesy: Photosport NZ pic.twitter.com/73QtYS5SJm