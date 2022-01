IND vs SA: 'पहली पारी में हुई बड़ी चूक', कप्तान केएल राहुल ने बताया क्यों हारी टीम इंडिया

साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहानिसबर्ग टेस्ट में भारतीय टीम को 7 विकेट से करारी हार झेलनी पड़ी. मैच में टीम इंडिया 240 रन का अच्छा टारगेट देकर भी यह मैच नहीं जीत सकी. इस पर मैच के बाद भारतीय टीम के कप्तान लोकेश राहुल ने बड़ी बात कही है. उन्होंने स्वीकार किया है कि पहली पारी में उनसे बड़ी चूक हुई थी, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा है.

केएल राहुल ने मैच के बाद मीडिया से कहा कि हर टेस्ट मैच में हम जीत के इरादे से उतरते हैं और जीतना ही चाहते हैं. इसी सोच की वजह से आज हम एक बड़ी टीम के रूप में यहां हैं. हमने मैदान में जीत के लिए कड़ी मेहनत की है, इसलिए थोड़ी निराशा भी हुई है, लेकिन इस मैच में पूरा श्रेय साउथ अफ्रीका को दिया जाना चाहिए. उन्होंने शानदार क्रिकेट खेली. उन्होंने शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी की.

पहली पारी में 60-70 रन और बनाना था

भारतीय कप्तान ने कहा कि हम मैदान पर उतरने के लिए बेहद उत्सुक थे. चौथे दिन 122 रन बचाना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन हमें इसके लिए कुछ स्पेशल करना था, जिसमें हम पूरी तरह फेल रहे. पिच भी लगातार अप एंड डाउन हो रही थी, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने शानदार जुनून के साथ बल्लेबाजी की और अपना काम पूरा किया. यदि हम पहली पारी में टॉस जीतकर 60-70 रन और बनाते, तो मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था.

South Africa win the second Test by 7 wickets.



The series is now leveled at 1-1. #TeamIndia will bounce back in the third Test. 👍 👍 #SAvIND



Scorecard ▶️ https://t.co/b3aaGXmBg9 pic.twitter.com/s5z3Z01xTx