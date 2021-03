टीम इंडिया का होली धमाका, अंग्रेजों को रौंद देशवासियों को दिया सीरीज जीत का तोहफा

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट और टी20 सीरीज के बाद टीम इंडिया ने वनडे में भी कमाल किया है. पुणे में खेले गए सीरीज के तीसरे मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 7 रनों से हरा दिया है. इस जीत के साथ ही कोहली के नेतृत्व वाली टीम इंडिया ने सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया. इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया था.

टीम इंडिया 48.2 ओवरों में 329 रनों पर ऑल आउट हो गई. जवाब में इंग्लैंड की टीम 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 322 रन बना पाई. टीम इंडिया ने घर में इंग्लैंड को लगातार छठी वनडे सीरीज में हराया है. टीम इंडिया ने इसके पहले टेस्ट सीरीज 3-1 से, जबकि टी20 सीरीज 3-2 से जीती थी. मैच में 95 रनों की पारी खेलने वाले सैम कुरेन को मैन ऑफ दे मैच का अवॉर्ड दिया गया. वहीं, सीरीज में 219 रन बनाने वाले इंग्लैंड के ओपनर जॉनी बेयरस्टो मैन ऑफ द सीरीज अवॉर्ड से नवाजे गए.

इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही

330 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड टीम की शुरुआत खराब रही. तेज गेंदबाज भुवनेश्वर ओवर ने पारी के पहले ओवर की अंतिम गेंद पर जेसन रॉय (14) को आउट किया. इसके बाद भुवनेश्वर ने जॉनी बेयरस्टो (1) को आउट कर टीम को बड़ी सफलता दिलाई. 28 रन पर दो विकेट गिरने के बाद बेन स्टोक्स (35) ने कुछ अच्छे शॉट लगाए. उन्हें एक जीवनदान भी मिला. लेकिन वो इसका फायदा नहीं उठा सके.

स्टोक्स को बाएं हाथ के तेज गेंदबाज टी नटराजन ने आउट किया. डेविड मलान (50) और लियाम लिविंग्स्टोन (36) ने पांचवें विकेट के लिए 60 रन जोड़े. बीच के ओवरों में शार्दुल ठाकुर ने टीम इंडिया को तीन विकेट दिलाए. 200 रन पर 7 विकेट गिरने के बाद सैम कुरेन (95*) और आदिल राशिद (19) ने 57 रन की साझेदारी कर वापसी की कोशिश की.

