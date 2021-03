Ind vs Eng: स्पिनरों के आगे नहीं चलता कोहली का बल्ला, अली-आदिल के सामने फेल

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली एक बार फिर स्पिनर का शिकार बने हैं. वनडे सीरीज के तीसरे मैच में इंग्लैंड के स्पिनर मोईन अली ने उन्हें बोल्ड किया. कोहली इससे पहले दूसरे वनडे में आदिल राशिद की गेंद पर आउट हुए थे. कोहली का लगातार स्पिनर की गेंद पर इस तरह आउट होना टीम इंडिया और खुद उनके लिए चिंता का विषय है.

इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में कोहली खासतौर से स्पिनरों के सामने जूझते नजर आए हैं. आदिल राशिद और मोईन अली की गेंदों का उनके पास जवाब नहीं है. दोनों ही गेंदबाजों ने कोहली को इंटरनेशनल क्रिकेट में 9 बार आउट किया है. इसके साथ ही ये दोनों गेंदबाज कोहली को इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक बार आउट करने के मामले में संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर आ गए हैं.

पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में वनडे सीरीज के तीसरे मैच में मोईन अली ने कोहली को 7 रनों पर बोल्ड किया.कोहली दूसरे वनडे में 66 रन बनाए थे. उन्हें राशिद ने आउट किया था.

