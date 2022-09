ICC T20 World Cup Prize Money: पैसा ही पैसा! मालामाल करेगा टी-20 वर्ल्डकप, आईसीसी ने किया प्राइज मनी का ऐलान

टी-20 वर्ल्डकप 2022 के लिए प्राइज़ मनी का ऐलान हो चुका है. 16 अक्टूबर से शुरू होने वाले वर्ल्डकप में हिस्सा लेने वाली टीमों पर जमकर पैसों की बरसात होने वाली है. ऑस्ट्रेलिया में होने वाले इस महाइवेंट के लिए शुक्रवार को आईसीसी द्वारा प्राइज़ मनी का ऐलान किया गया. आईसीसी टी-20 वर्ल्डकप 2022 जीतने वाली टीम को करीब 13 करोड़ रुपये मिलेंगे.



आईसीसी द्वारा ऐलान किया गया है कि विजेता टीम को कुल 1.6 मिलियन डॉलर दिए जाएंगे, जबकि फाइनल में हारने वाली टीम को इसकी आधी राशि मिलेगी. टी-20 वर्ल्डकप में कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं, एक प्रकार से हर टीम को आईसीसी की तरफ से कुछ ना कुछ राशि दी जाएगी, जिसका ऐलान कर दिया गया है.

किस टीम को कैसे मिलेंगे पैसे?



टी-20 वर्ल्डकप जीतने वाली टीम को 1.6 मिलियन डॉलर, रनर-अप टीम को 8 लाख मिलियन डॉलर मिलेंगे. जबकि सेमीफाइनल में पहुंचने वाली बाकी दो टीमों को 4-4 लाख डॉलर दिए जाएंगे. टी-20 वर्ल्डकप के लिए कुल 5.6 मिलियन डॉलर की प्राइज़ मनी तय की गई है, जो सभी 16 टीमों में अलग-अलग प्रकार से बांटी जाएगी.



सुपर-12 स्टेज में कुल 12 टीमें खेलेंगी, इनमें से 4 टीमें सेमीफाइनल स्टेज में जाएंगी. जो 8 टीमें इस स्टेज से बाहर हो जाएंगी, उनको भी आईसीसी द्वारा ईनाम दिया जाएगा. इन टीमों को 70 हज़ार डॉलर दिया जाएगा, पिछले टी-20 वर्ल्डकप में यह राशि 40 हज़ार डॉलर थी.



