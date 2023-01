Suryakumar Yadav: भगवा वस्त्र, माथे पर टीका... महाकाल के दर्शन करने पहुंचे सूर्या समेत कई क्रिकेटर्स

भारतीय टीम को 24 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच खेलना है. यह मैच इंदौर में खेला जाना है और टीम इंडिया पहले ही सीरीज़ में 2-0 से आगे चल रही है. इस मैच से पहले टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे हैं.



टी-20 क्रिकेट में जलवा बिखेरने वाले सूर्यकुमार यादव, कुलदीप यादव समेत टीम इंडिया के अन्य क्रिकेटर्स और सपोर्ट स्टाफ उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे. यहां सभी क्रिकेटर्स ने बाबा महाकाल की भस्म आरती में हिस्सा लिया.



इस दौरान सभी क्रिकेटर्स भगवा वस्त्र पहने हुए दिखे और सभी के माथे पर टिका लगा हुआ था. वाशिंगटन सुंदर, सूर्यकुमार यादव, कुलदीप यादव की भस्म आरती करते हुए तस्वीरें भी सामने आई हैं.

We prayed for the speedy recovery of Rishabh Pant. His comeback is very important to us. We have already won the series against New Zealand, looking forward to the final match against them: Cricketer Suryakumar Yadav pic.twitter.com/2yngbYZXfb