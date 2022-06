Stuart Broad Pub Fire: स्टार क्रिकेटर के पब में लगी आग, जलकर खाक हो गई छत

इंग्लैंड के स्टार बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड इस वक्त न्यूज़ीलैंड के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज़ में खेल रहे हैं. लेकिन इस बीच उनके लिए एक बुरी खबर मैदान से बाहर से आई है. स्टुअर्ट ब्रॉड के पब में आग लग गई और भारी नुकसान हुआ. उन्होंने खुद तस्वीर ट्वीट कर लोगों को इसकी जानकारी दी.



स्टुअर्ट ब्रॉड क्रिकेट के अलावा कई बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, इनमें से ही एक पब का बिजनेस भी है. इंग्लैंड के नॉटिंघमशायर में मौजूद पब में आग लग गई, जिसकी वजह से जबरदस्त नुकसान हुआ.



जानकारी के मुताबिक, स्टुअर्ट ब्रॉड के पब का नाम ‘Tap and Run’ है, जिसे अवॉर्ड भी मिला हुआ है. ये आग देर रात को 3 बजे लगी, जिसकी वजह से पब की छत को नुकसान पहुंचा. स्टुअर्ट ब्रॉड ने ट्वीट कर लिखा कि सुबह मुझे इस खबर पर यकीन नहीं हुआ, पता नहीं अभी भी हो रहा है या नहीं.

Support & sorry for the disruption.

Thinking of our awesome staff today, every single person there has created a special pub for the community. It hurts right now but we will come out the other side @gurneyhf @AvrilGurney pic.twitter.com/vEgFPby1zI