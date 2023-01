Sri Lanka Team: तीसरे वनडे मेें शर्मनाक हार के बाद श्रीलंका क्रिकेट में घमासान, बोर्ड नेे टीम मैनेेजर से मांगी रिपोर्ट

श्रीलंका को भारत के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में 317 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. तिरुवनंतपुरम के ग्रीन फील्ड स्टेडियम में रविवार (15 नवंबर) को खेले गए मुकाबले में 391 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए श्रीलंका की पूरी टीम 22 ओवरों में 73 रनों पर ढेर हो गई थी. इस करारी हार के साथ ही श्रीलंका का तीन मैचों की वनडे सीरीज में सूपड़ा साफ भी हो गया था.

श्रीलंका ने बनाया था शर्मनाक रिकॉर्ड

देखा जाए तो 317 रनों से हार वनडे इंटरनेशनल के इतिहास में किसी टीम की रनों के हिसाब से यह सबसे बड़ी हार थी. इससे पहले यह शर्मनाक रिकॉर्ड आयरलैंड के नाम पर था, जिसे साल 2008 में एक मुकाबले में न्यूजीलैंड के हाथों 290 रनों से हार मिली थी. इतनी बड़ी हार झेलने के बाद श्रीलंकाई क्रिकेट में खलबली मच गई है. श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (SLC) ने इस करारी हार को लेकर रिपोर्ट मांगी है.

एसएलसी की मीडिया विज्ञप्ति में कहा गया है, 'श्रीलंका क्रिकेट ने राष्ट्रीय टीम के मैनेजर को भारत के खिलाफ श्रीलंका की बड़ी हार से संबंधित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. रिपोर्ट में कप्तान, मुख्य कोच और चयन पैनल और टीम मैनेजर के संबंधित विचार शामिल होने चाहिए. विज्ञप्ति के मुताबिक बोर्ड टीम मैनेजर से 5 दिन की अवधि के भीतर 'रिपोर्ट' जमा करने को कहा है.

Sri Lanka Cricket (SLC) has directed the Manager of the National Team to submit a report pertaining to Sri Lanka’s heavy defeat faced against India in the 3rd ODI, which was played on the 15th January 2023 at Thiruvananthapuram.https://t.co/2HuuJCNJW8#INDvSL #SLC