श्रीलंका: जहां चल रहा ऑस्ट्रेलिया से मैच वहां पहुंचे प्रदर्शनकारी, सनथ जयसूर्या भी सड़कों पर

श्रीलंका में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और अब प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए हैं. शनिवार को हालात खराब हुए तो इसका असर कोलंबो समेत अन्य शहरों में भी दिखाई दिया. गाले में इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का टेस्ट मैच चल रहा है, जहां स्टेडियम के बाहर प्रदर्शनकारी पहुंच गए.

बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी शनिवार को गाले में पहुंचे हैं, यहां स्टेडियम के बाहर और अंदर प्रदर्शनकारियों ने पोस्टर लहराकर अपनी आवाज़ बुलंद की. हालांकि, इसका मैच पर कोई असर नहीं पड़ा और दोनों टीमों के बीच मैच ऐसे ही चलता रहा.

The intensity is really picking up with the protests outside the Galle International Stadium right now. Incredible scenes and a surreal backdrop to the Test match underway only a couple of hundred meters away #SLvAus pic.twitter.com/D46ziJeREF