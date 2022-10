Dwaine Pretorius T20 World Cup: साउथ अफ्रीकी टीम को बड़ा झटका, टी-20 वर्ल्डकप से बाहर हुआ मैच विनर खिलाड़ी

टी-20 वर्ल्डकप 2022 शुरू होने में अब सिर्फ थोड़ा ही वक्त बचा है. कई टीमें ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई हैं लेकिन कुछ टीमें अभी भी मैच खेल रही हैं. इस बीच साउथ अफ्रीका को एक बड़ा झटका लगा है, टी-20 वर्ल्डकप से साउथ अफ्रीका का स्टार ऑलराउंडर बाहर हो गया है. ड्वेन प्रिटोरियस चोट की वजह से भारत के खिलाफ होने वाली सीरीज और टी-20 वर्ल्डकप से बाहर हो गए हैं.



साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड द्वारा गुरुवार को इसकी जानकारी दी गई. ड्वेन प्रिटोरियस को बाएं अंगूठे में चोट लगी है, जिसकी वजह से वह लंबे वक्त के लिए क्रिकेट के मैदान से दूर रहेंगे. 33 साल के ड्वेन प्रिटोरियस साउथ अफ्रीका की टीम के लिए अहम खिलाड़ी हैं और पिछले कुछ वक्त से दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं.



वह भारत के खिलाफ खेली जा रही वनडे सीरीज का भी हिस्सा थे, लेकिन वह चोट की वजह से अब बाहर हो गए हैं. टी-20 वर्ल्डकप से भी वह बाहर हुए हैं, अभी साउथ अफ्रीका ने उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं किया है.



#PROTEAS SQUAD UPDATE 🚨



All-rounder Dwaine Pretorius has been ruled out of the three-match ODI series against India and the proceeding ICC Men’s T20 World Cup due to a fracture of his left thumb.#BePartOfIt pic.twitter.com/SZqvx0x5Ro