Shubman Gill: रनिंग में शुभमन गिल की लापरवाही पर भड़के क्रिकेट फैन्स, बोले- अगर इंडिया के लिए खेलना है तो...

वेस्टइंडीज़ के खिलाफ पहले वनडे में टीम इंडिया को जीत मिली, आखिरी ओवर तक गए मैच में फैन्स को भरपूर रोमांच देखने को मिला. भारत की ओर से कप्तान शिखर धवन ने शानदार 97 रन बनाए, जबकि शुभमन गिल ने भी 64 रनों की पारी खेली. शुभमन गिल ने इस मैच में जिस तरह अपना विकेट गंवाया, उसपर फैन्स और एक्सपर्ट्स काफी खफा हो गए.



दरअसल, ये सब हुआ शुभमन गिल के कैजुअल अप्रोच की वजह से. जब वह रन पूरा करने के लिए तेजी से नहीं दौड़े और अपना विकेट गंवा बैठे. टीम इंडिया की पारी के 18वें ओवर में जब शुभमन गिल ने मिडविकेट की तरफ हल्का-सा शॉट खेला और रन लेने के लिए दौड़ पड़े.



शिखर धवन ने तो तेज़ी से रन पूरा किया, लेकिन शुभमन गिल ने यहां थोड़ी ढिलाई दिखाई और वह धीमी रफ्तार से दौड़े. इतनी ही देर में वेस्टइंडीज़ के कप्तान निकोलस पूरन की डायरेक्ट हिट स्टम्प में जा लगी और शुभमन गिल आउट हुए.

That's LAZY from Shubman Gill..



if he wants to play for India, he should be more focussed 🤷 — Why that (@HeeZG0n3) July 22, 2022

Shubman Gill - Lazy elegance and Lazy running between the wicket. — Harminder (@21harminder) July 22, 2022



शुभमन गिल की लापरवाही पर फैन्स सोशल मीडिया पर उनपर बरस पड़े. कुछ फैन्स ने लिखा कि ये तो स्कूल बॉय की तरह है, जो ढंग से दौड़ नहीं पा रहा है. जबकि कुछ फैन्स ने लिखा कि अगर उन्हें टीम इंडिया के लिए खेलना है तो ज्यादा फोकस रहना पड़ेगा. इसी तरह फैन्स ने उनकी लापरवाही पर उन्हें लताड़ लगाई.

@ShubmanGill making a school boy error of casually taking the single and not expecting the fielder to throw at his end... great pick up and throw by @nicholas_47



Sad ending to a great innings.. missed out on an easy century and possibly a huge score.#IndvsWI #WIvsIND #WIvIND — Ronak Kapadia (@ronak_kapadia) July 22, 2022





Dammit Gill 🤦‍♂️🤦‍♂️!! One heck of a lazy run that was which cost his wicket 😭 hope he’ll learn from it and convert well made 64(53) into his maiden 💯 #IndvsWI #gill #WIvsIND #ViratKohli𓃵 #RohitSharma𓃵 #shubmangill — Parv Gupta (@ParvG14) July 22, 2022

अगर मैच की बात करें तो टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 308 का स्कोर बनाया, भारत की ओर से कप्तान शिखर धवन ने 97 रनों की पारी खेली. जवाब में वेस्टइंडीज़ ने भी 305 रन बना दिए और आखिरी ओवर में जाकर मैच का फैसला हुआ.



वेस्टइंडीज़ को आखिरी ओवर में जीत के लिए 15 रनों की जरूरत थी, भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने बॉलिंग की और मैच को बचा लिया. टीम इंडिया ने अंत में ये मैच 3 रनों से जीता.