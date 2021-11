IND vs NZ Test: डेब्यू मैच में श्रेयस अय्यर ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को धोया, तेजतर्रार शतक जड़कर बनाए 5 बड़े रिकॉर्ड

IND vs NZ Test: टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में श्रेयस अय्यर अपनी बल्लेबाजी से छा गए. डेब्यू कर रहे इस भारतीय मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के लिए कानपुर टेस्ट यादगार बन गया. टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू के मौके को भुनाते हुए उन्होंने तेजतर्रार शतक जड़ दिया. वह पदार्पण टेस्ट में शतक जड़ने वाले 16वें भारतीय बल्लेबाज बन गए. वह मैच के दूसरे दिन 105 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

मजे की बात है कि भारत के लिए डेब्यू करते हुए पिछले तीन शतक मुंबई के ही बल्लेबाजों ने जमाए हैं. इनमें रोहित शर्मा और पृथ्वी शॉ के बाद अब श्रेयस अय्यर का नाम भी जुड़ गया है. अय्यर ने अपने इस शतक के साथ ही 5 बड़े रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं. आइए जानते हैं अय्यर के ये 5 बड़े रिकॉर्ड्स...

For the first time since October 2018, India have a centurion on Test debut!



Take a bow, @ShreyasIyer15 👏#WTC23 | #INDvNZ | https://t.co/9OZPrsh0Tm pic.twitter.com/Q8u86JCyoI