Shivam Mavi India vs Sri lanka: नोएडा के शिवम मावी की कहानी, 6 साल इंतजार किया, मौका मिलते ही पहले मैच में छाया

Shivam Mavi India vs Sri lanka: भारतीय टीम ने नए साल के अपने पहले ही मैच में श्रीलंकाई टीम को 2 रनों से शिकस्त दी. इस मैच के हीरो तेज गेंदबाज शिवम मावी रहे, जिन्होंने मुंबई के वानखेडे़ मैदान पर श्रीलंकाई बल्लेबाजों को छकाया. नोएडा के रहने वाले शिवम मावी ने इस मैच में 22 रन देकर 4 बड़े विकेट निकाले और टीम इंडिया को जीत दिलाई.

डेब्यू मैच में हीरो बनने वाले शिवम मावी को इस मौके के लिए 6 साल का इंतजार करना पड़ा है. 24 साल के शिवम मावी को अब जाकर टीम इंडिया में जगह मिली और उन्होंने शानदार अंदाज में डेब्यू किया. उन्होंने IPL और फर्स्ट क्लास मैचों में 2018 में डेब्यू किया था. इससे एक साल पहले से उन्होंने अपना मजबूत सफर शुरू किया था.

यही कारण भी था कि उन्हें 2018 अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी जगह मिली थी. तब पृथ्वी शॉ की कप्तानी में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर खिताब जीता था. उस फाइनल में शिवम मावी ने एक विकेट लिया था.

'हार्दिक भाई ने मुझे लगातार पॉजिटिव रखा'

मैच के बाद खुद शिवम ने कहा, 'मैं 6 साल से इंतजार कर रहा था. चोट के कारण मुझे लग रहा था कि मैं दूर रह जाऊंगा. हार्दिक भाई से डेब्यू कैप मिलना किसी सपने के साकार होने से कम नहीं है. अपनी टीम के लिए डेब्यू करना और परफॉर्म करना सभी का सपना होता है. हार्दिक भाई ने मुझे लगातार पॉजिटिव रखा और मुझसे लगातार बात करते रहे. मेरा पहला विकेट ही सबसे मनपसंद रहा, क्योंकि उसे मैंने बोल्ड किया था.'

For his brilliant bowling figures of 4/22 on his debut game, @ShivamMavi23 is our Top Performer from the second innings.



A look at his bowling summary here 👇👇#INDvSL @mastercardindia pic.twitter.com/nkDyHeRLCo