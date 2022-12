Rishabh Pant Car Accident: काश! शिखर धवन की ये बात मान लेते ऋषभ पंत... तो नहीं हो पाता ऐसा हादसा

टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत सड़क दुघर्टना में गंभीर रूप से घायल हो गए. 25 साल के ऋषभ पंत को अगले हफ्ते श्रींलका के खिलाफ सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया था. हालांकि अब पंत के कई महीने तक क्रिकेटिंग एक्शन से दूर रहने की उम्मीद है.

इस हादसे के बाद अब शिखर धवन और ऋषभ पंत का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर लोग कह रहे हैं कि बड़ों की सलाह को हल्के में नहीं लेना चाहिए. दरअसल तीन साल पहले 25 साल के ऋषभ पंत को उनके सीनियर साथी शिखर धवन ने आराम से गाड़ी चलाने की सलाह दी थी. अगर ऋषभ पंत ने अपने सीनियर टीममेट की बात मानी होती तो शायद वह आज अस्पताल में नहीं होते.

11 सेकंड का वीडियो इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान का है. तब शिखर धवन भी दिल्ली कैपिटल्स की टीम से खेलते थे. इस वीडियो में दोनो क्रिकेटर्स दिल्ली कैपिटल्स की जर्सी में दोनों क्रिकेटर शायद कोई गेम खेल रहे हैं. इस वीडियो में पंत कैमरे के सामने शिखर धवन से कहते हैं, 'एक सलाह, जो आप मुझे देना चाहते हैं. धवन ने इसे लेकर जवाब दिया था, 'आराम से गाड़ी चलाया कर, दोनों फिर जोर-जोर से हंसने लगे. पंत ने बाद में कहा, ठीक है मैं आपकी सलाह लेकर अब आराम से गाड़ी चलाऊंगा.'

शिखर धवन ने हादसे के बाद पंत को लेकर ट्वीट किया, ‘ईश्वर का धन्यवाद है कि काफी बचाव हो गया. आपके जल्द ठीक होने की कामना करता हूं. ईश्वर करे कि आप जल्द ही पुरानी जैसी ताकत और अच्छी सेहत हासिल करें.'

Thank you God ki kaafi bachaav hogaya. Sending you lots of healing, prayers and positivity. May you regain your strength and good health soon. @RishabhPant17