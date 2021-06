शाकिब अल हसन के शर्मनाक बर्ताव पर बोलीं पत्नी- विलेन बनाने की हो रही कोशिश

बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने ढाका में एक घरेलू टी20 मैच के दौरान मैदान पर स्टंप को लात मारी और अंपायरों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया. हालांकि बाद में उन्होंने माफी मांगी ली थी. शाकिब ने ये हरकत ढाका प्रीमियर लीग में मोहम्मडन स्पोर्टिंग और अबाहानी लिमिटेड के बीच मैच में की. शाकिब की इस हरकत पर उनकी पत्नी उम्मे अहमद शिशिर ने रिएक्ट किया है. उम्मे अपनी पति के बचाव में उतरी हैं.

शेर-ए-बंगाल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में मुश्फिकुर रहीम के खिलाफ किए गए एलबीडब्ल्यू की अपील को नकार दिए जाने के बाद शाकिब ने अपना आपा खो दिया और स्टंप पर पैर मार दिया. शाकिब ने मैच के दौरान एक बार और ऐसी हरकत की.

अबाहानी लिमिटेड की पारी के दौरान छठे ओवर में पांचवीं गेंद के बाद जब दोनों मैदानी अंपायरों में बारिश के कारण मैच रोकने की घोषणा की, तब शाकिब ने गुस्से में दूसरे छोर के स्टंप्स उखाड़ दिया.

