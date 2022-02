PSL 2022: ‘ससुर’ शाहिद को गलत साबित कर शाहीन आफरीदी ने टीम को ऐसे बनाया चैम्पियन!

पाकिस्तान सुपर लीग-2022 का खिताब लाहौर कलंदर्स के नाम हो गया है. शाहीन शाह आफरीदी की कप्तानी में रविवार को लाहौर की टीम ने इतिहास रचा. इसी के साथ शाहीन शाह आफरीदी ने अपने होने वाले ससुर और पाकिस्तानी लीजेंड शाहिद आफरीदी को गलत साबित कर दिया है. ये पूरा मामला क्या है, समझिए..



लाहौर कलंदर्स ने जब शाहीन शाह आफरीदी को कप्तान बनाया था, उस वक्त शाहिद आफरीदी ने इसपर टिप्पणी की थी. शाहिद ने कहा था कि शाहीन को अभी कप्तानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये वक्त उन्हें अपनी बॉलिंग पर काम करने का है.



लेकिन अब जब लाहौर कलंदर्स ने शाहीन आफरीदी की कप्तानी में खिताब जीता, तब शाहिद आफरीदी ने कहा कि मैंने शाहीन को कप्तानी करने से मना किया, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी क्योंकि वो भी आफरीदी ही है. शाहिद ने कहा कि लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया हुआ कि शाहीन ने मेरी बात नहीं मानी.

🌟 The Qalandars Dream comes true after 7 years! 🌟 #HBLPSL7 l #LevelHai l #MSvLQ I #HBLPSLFinal pic.twitter.com/TVdLsf688T