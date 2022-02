Shahid Afridi Corona: कोरोना के बाद कमजोर हुए शाहिद आफरीदी, दुखभरा ट्वीट कर पाकिस्तान सुपर लीग से हटे

Shahid Afridi Corona: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद आफरीदी कोरोना के बाद काफी कमजोर हो गए हैं. इस बात का खुलासा उन्होंने खुद ही ट्विटर के जरिए किया है. इसी के साथ आफरीदी ने पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के मौजूदा सीजन से भी नाम वापस ले लिया है.

शाहिद आफरीदी ने ट्विटर पर पोस्ट शेयर करते अपना दर्द बयां किया है. पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने लिखा- पीएसएल से विदा लेता हूं. मेरा शरीर अभी गंभीर दर्द से गुजर रहा है.

लोअर बैक इंजुरी को बताया कारण

आफरीदी ने बताया कि वह लोअर बैक इंजुरी के कारण पीएसएल से हट रहे हैं. उन्होंने कहा कि मैं पीएसएल को अच्छे खत्म करना चाहता था, लेकिन मेरी लोअर बैक की इंजुरी बहुत पुरानी है. इसी के साथ मैं पिछले 15 साल से खेल रहा हूं. अब यह चोट इतनी बढ़ गई है कि मेरे घुटने और पैर की उंगलियों तक में दर्द होता है. अब मेरे अंदर बर्दाश्त की हिम्मत खत्म हो गई है.

Good bye to PSL | My body is in serious painhttps://t.co/yyHWSibxlH