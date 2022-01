Shahid Afridi Corona: शाहिद आफरीदी दूसरी बार कोरोना संक्रमित हुए, PSL से बाहर

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद आफरीदी गुरुवार (27 जनवरी) को कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं. वे दूसरी बार संक्रमित हुए हैं. कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के साथ ही वे एक हफ्ते के लिए आइसोलेशन में चले गए हैं. अब वे कम से कम एक हफ्ते के लिए पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2022 सीजन से बाहर हो गए हैं.

आफरीदी का यह आखिरी पीएसएल सीजन रहने वाला है. वे क्वैटा ग्लैडिएटर्स (Quetta Gladiators) के लिए खेलते हैं. वे अब अगले RT-PCR कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही पीएसएल में खेल सकेंगे. आफरीदी यह दूसरी बार कोरोना संक्रमित हुए हैं. इससे पहले वे जून 2020 में पॉजिटिव हुए थे.

आफरीदी ने ट्विटर के जरिए जानकारी दी

आफरीदी ने ट्विट कर कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी है. उन्होंने पोस्ट में लिखा कि दुर्भाग्य से मैं कोरोना पॉजिटिव आया हूं, लेकिन मुझमें अभी कोरोना के कोई लक्षण नहीं हैं. इंशाअल्ला उम्मीद है कि जल्द ही रिकवर हो जाऊंगा. कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने के साथ पीएसएल में क्वैटा ग्लैडिएडर्स टीम को जॉइन कर लूंगा. पीएसएल 7 में खेलने वाली सभी टीमों के लिए शुभकामनाएं.

I have unfortunately tested positive but have no symptoms at all. InshALLAH hope to recover soon, test negative and rejoin QG as soon as possible. Good luck to all teams in #HBLPSL7 I'm committed to giving it my all in my last PSL edition. pic.twitter.com/wCiEb5laZS