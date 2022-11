Shaheen Afridi T20 World Cup: सेमीफाइनल से पहले पाकिस्तानी प्लेयर ने थामा भारतीय तिरंगा, ससुर के नक्शेकदम पर चले!

Shaheen Afridi T20 World Cup 2022: पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है. टीम का ये अहम मुकाबला आज (9 नवंबर) ही खेला जाएगा. पाकिस्तान का ये सेमीफाइनल मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ सिडनी में दोपहर 1.30 बजे (भारतीय समयानुसार) से खेला जाएगा.

मगर इससे पहले ही एक अलग नजारा देखने को मिला है. पाकिस्तान टीम के स्टार तेज गेंदबाज शाहीन शाह आफरीदी जब सिडनी में फैन्स से मुलाकात कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने हाथ में भारतीय तिरंगा थाम लिया.

फैन को तिरंगे पर दिया ऑटोग्राफ

साथ ही उस पर फैन को ऑटोग्राफ भी दिया. इसको लेकर फैन्स ने कहा कि शाहीन अपने होने वाले ससुर पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शाहीद आफरीदी के नक्शेकदम पर चल रहे हैं. इसके अलावा कुछ यूजर्स ने तो इस तरह भी मजे लिए कि सेमीफाइनल से पहले ही शाहीन ने हाथ में तिरंगा थाम लिया है.

दरअसल, सेमीफाइनल के लिए पाकिस्तान टीम सिडनी पहुंच चुकी है. इसी दौरान फैन्स अपने चहेते क्रिकेटर्स से मिलने पहुंचे थे. तभी एक भारतीय फैन ने तिरंगा थाम रखा था. उन्होंने शाहीन को देखा, तो तिरंगा आगे करते हुए इस पर शाहीन से ऑटोग्राफ लेना चाहा. यह देख शाहीन ने भी तिरंगे को हाथ में थाम लिया और उस पर ऑटोग्राफ दे दिया.

Shaheen Afridi signed the India flag for an Indian fan. Respect ❤️



Like father-in-law, like son-in-law! #T20WorldCup pic.twitter.com/bq9zj15r8q