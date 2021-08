विंडीज के खिलाफ शाहीन आफरीदी का कहर, PAK ने दूसरा टेस्ट जीतकर सीरीज बराबर की

तेज गेंदबाज शाहीन शाह आफरीदी के तूफानी प्रदर्शन से पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के आखिरी दिन 109 रनों से हराकर दो मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर की. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन ने 43 रन देकर 4 विकेट निकाले और इस तरह से मैच में 94 रन देकर 10 विकेट हासिल किए. उनके इस प्रयास से 329 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही वेस्टइंडीज की टीम दूसरी पारी में 219 रनों पर आउट हो गई. शाहीन के अलावा नौमान अली ने तीन और हसन अली ने दो विकेट लिये.

शाहीन ने पांचवें दिन चाय के विश्राम के बाद जोशुआ डिसिल्वा के रूप में आखिरी विकेट लेकर पाकिस्तान को जीत दिलाई. इस 21 साल के गेंदबाज ने पहली पारी में 51 रन देकर छह विकेट झटके थे. उन्होंने सीरीज में 11.28 की औसत से 18 विकेट चटकाए. वह प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज भी रहे.

Pakistan win by 109 runs and level the series 👏



Shaheen Afridi finishes the match with career-best Test figures of 10/94. #WTC23 | #WIvPAK | https://t.co/MXEhzUVmcv pic.twitter.com/LvHVqPQaMn