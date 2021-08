IND vs ENG: खराब फॉर्म से उबर पाएंगे कोहली? अब इंग्लैंड पर 2-0 की बढ़त का टारगेट

भारतीय टीम के पास इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त लेने का मौका है. बुधवार से हेडिंग्ले (लीड्स) में तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा. लॉर्ड्स में खेला गया दूसरा टेस्ट जीतकर टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे है. कप्तान विराट कोहली भी लंबे समय से चले आ रहे अपने खराब फॉर्म से पार पाकर बड़ा स्कोर बनाने के इरादे से उतरेंगे. मैच भारतीय समयानुसार दोपहर बाद 3 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा.

विराट कोहली ने पहले दो टेस्ट मैचों में ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंदों पर अपने विकेट गंवाए. ऐसे में उनसे हेडिंग्ले में इस तरह की गेंदों के सामने बेहतर तकनीकी के साथ बल्लेबाजी करने की उम्मीद की जा रही है.

49 अंतरराष्ट्रीय पारियों में एक भी शतक नहीं

कोहली से हमेशा बड़े स्कोर की उम्मीद की जाती है. उन्होंने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय शतक नवंबर 2019 में लगाया था. वह मौजूदा सीरीज में बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रहे. कोहली पहले टेस्ट में अपना खाता नहीं खोल पाए थे, जबकि लॉर्ड्स में उन्होंने 42 और 20 रन बनाए थे. वह पिछली 49 अंतरराष्ट्रीय पारियों में एक भी शतक नहीं लगा पाए हैं.

चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे का फॉर्म भी भारत के लिए चिंता का विषय है. इन दोनों ने हालांकि लार्ड्स टेस्ट के चौथे दिन लगभग 50 ओवरों तक बल्लेबाजी करके फॉर्म में वापसी के संकेत दिए हैं. इससे मैच पांचवें दिन तक खिंच गया, जिसके बाद तेज गेंदबाजों ने भारत को जीत दिलाई.

