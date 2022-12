Pak Vs Nz: 'सरफराज लौट आया...', बाबर आजम ने अपने जोड़ीदार को ही PAK टीम से कर दिया बाहर

लगातार सुर्खियों में बनी हुई पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक और चौंकाने वाला फैसला किया है. सोमवार यानी 26 दिसंबर से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत हुई है. कराची टेस्ट में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने चौंकाने वाला फैसला लिया. प्लेइंग-11 से यहां मोहम्मद रिजवान को बाहर कर दिया गया, इस फैसले ने हर किसी को हैरान कर दिया.



पाकिस्तान ने इस मैच में सरफराज अहमद को जगह दी है, जो करीब 3 साल के बाद टेस्ट टीम में वापसी कर रहे हैं. सरफराज अहमद ही इस मैच में टीम के विकेटकीपर होंगे, साथ ही मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी भी उनपर ही रहेगी.



पहले ऑस्ट्रेलिया और फिर इंग्लैंड के हाथों जब पाकिस्तान को घर में ही मात मिली तब काफी सवाल खड़े हुए. पाकिस्तानी फैन्स, कई एक्सपर्ट्स ने टीम में बड़े बदलाव की मांग की. साथ ही मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को लेकर भी सवाल खड़े हुए. इस बीच शाहिद आफरीदी को सेलेक्शन कमेटी की कमान सौंपी गई.

