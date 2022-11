Sanju Samson: कतर तक पहुंचा संजू सैमसन को ड्रॉप करने का मसला, वर्ल्ड कप मैच में फैन्स ने लहराए पोस्टर

भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार को खेला गया दूसरा वनडे मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया. इस मैच में सिर्फ 12 ओवर का खेल हो पाया, लेकिन इस मैच में भी विवाद हो गया. टीम इंडिया ने प्लेइंग-11 से संजू सैमसन को बाहर किया था, जिसपर कई तरह के सवाल खड़े हुए थे. सोशल मीडिया पर फैन्स का गुस्सा फूट ही रहा था कि अब यह मामला कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप तक पहुंच गया है.



इंडियन प्रीमियर लीग की टीम राजस्थान रॉयल्स ने रविवार को कुछ फैन्स की तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें फैन्स कतर में वर्ल्ड कप देखने गए हुए हैं और वहां संजू के समर्थन में पोस्टर लहराए जा रहे हैं. फैन्स ने पोस्टर पर लिखा कि कतर से आपको ढेर सारा प्यार, हम आपको समर्थन करते हैं संजू सैमसन.

