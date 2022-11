India vs New Zealand Match: फिर नहीं मिला संजू सैमसन-उमरान मलिक को मौका, फैन्स ने इस तरह निकाला गुस्सा

India vs New Zealand Match: भारतीय टीम इस वक्त न्यूजीलैंड के खिलाफ उसी के घर में टी20 सीरीज जीत की दहलीज पर खड़ी है. तीन मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला नेपियर में खेला गया. इस मैच के लिए हार्दिक पंड्या की कप्तानी वाली भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में सिर्फ एक ही बदलाव किया गया.

टीम में वॉशिंगटन सुंदर की जगह हर्षल पटेल को मौका दिया. मगर इस सीरीज में अब तक विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन और तेज गेंदबाज उमरान मलिक को मौका नहीं दिया गया है. इस बात से संजू और उमरान के फैन्स काफी नाराज नजर आ रहे हैं. बाकी यूजर्स ने भी बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट की जमकर आलोचना की.

भारतीय टीम के पास सीरीज जीतने का मौका

बता दें कि भारतीय टीम और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था. जबकि दूसरा मैच टीम इंडिया ने 65 रनों से जीता था. इस तरह भारतीय टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई. अब यदि भारतीय टीम इस तीसरे मैच में जीत दर्ज करती है, तो वह सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमा लेगी. जबकि न्यूजीलैंड ने मैच जीता, तो सीरीज 1-1 से बराबरी पर खत्म होगी.

इस तरह यूजर्स ने लगाई बीसीसीआई की क्लास

प्लेइंग-11 का ऐलान होते ही फैन्स ने भारतीय टीम मैनेजमेंट और बीसीसीआई की जमकर क्लास लगाई. एक यूजर ने ट्वीट किया, 'संजू सैमसन को फिर से नजरअंदाज किया गया. अब मेरे मन में टीम मैनेजमेंट और कप्तान के लिए कोई सम्मान नहीं बचा.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'ईशान किशन, ऋषभ पंत, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, श्रेयस अय्यर खेल रहे हैं? सबसे खराब सेलेक्शन. सैमसन और उमरान बेंच को गर्म कर रहे हैं. भुवी को पूरे मैच खिला रहे हैं और वह ICC नॉकआउट में फेल हो जाएगा. संजू सबसे बदकिस्मत क्रिकेटर है.'

#Sanju_Samson has been ignored again. I have no respect left for this team management and captain.#SanjuSamson #BCCI — Bunty Rathore (@_rathore_bunty_) November 22, 2022

WTF?? Ishan,pant,bhuvi,Harshal,Shreyas playing? Probably the worst selection. Samson and umran are warming the bench.. giving bhuvi 100 matches and he will fail in the ICC knockouts..🤦‍♂️ sanju is the unluckiest cricketer. #BCCI #SanjuSamson #UmranMalik #RishabhPant — Roshan (@Roshan90972416) November 22, 2022

These guys #vvslaxman #hardikpandya cant dare to do the obvious of including #SanjuSamson then simply forget about new approach new squaf. It will be back to same world cup squad after this tour — Shyam Sundar (@shyamamara10) November 22, 2022

एक अन्य यूजर ने टीम इंडिया के उपकप्तान बनकर न्यूजीलैंड पहुंचे विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को निशाने पर लिया. यूजर ने लिखा, 'पंत को इतने मौके क्यों दिए जा रहे, उसने किया क्या है? टुक टुक बल्लेबाज पंत.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'संजू सैमसन और उमरान के अलावा शुभमन गिल को भी बाहर बैठाया गया है. यह लोग ऋषभ पंत को पानी पिला रहे हैं. वे अब भी भुवी को क्यों चिपकाए रखना चाहते हैं?'

Why pant is getting so much chances what he has done? Tuk tuk batsmen pant 💩 #SanjuSamson #RishabhPant #IndvNz #boycottbcci — Cricket fan (@Abc80564983) November 22, 2022

what's wrong with Indian cricket management??

why #SanjuSamson and #UmranMalik is not in playing 11?



Even, #ShubmanGill is also sitting.



they will Serve Water to #RishabhPant.



Why do they still want to stick Bhuvi



favoritism again

Pathetic Selection 🤬 #INDvsNZ — Mohit Singh (@coolindian) November 22, 2022

मैच के लिए भारत और न्यूजीलैंड की प्लेइंग-11

भारतीय टीम: ईशान किशन, ऋषभ पंत, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, दीपक हुड्डा, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज और युजवेंद्र चहल.

न्यूजीलैंड टीम: फिन एलेन, डेवॉन कॉन्वे, मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, डिरेल मिचेल, जेम्स नीशम, मिचेल सैंटनर, एडम मिल्ने, ईश सोढ़ी, टिम साउदी और लॉकी फर्ग्यूसन.