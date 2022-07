Sachin Tendulkar: सचिन तेंदुलकर को नहीं बोला ‘सर’ तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज पर भड़के फैन्स, सुनाई खरी-खोटी

‘क्रिकेट के भगवान’ कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहे करीब एक दशक हो गया हो लेकिन फैन्स अभी भी उनके दीवाने हैं. सचिन तेंदुलकर की एक झलक के लिए फैन्स तरसते हैं, उनके एक-एक ट्वीट पर हर किसी की नज़रें टिकी रहती हैं. सचिन का एक ऐसा ही ट्वीट सुर्खियां बटोर रहा है, जहां ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने कुछ ऐसा रिप्लाई किया तो फैन्स ही भड़क उठे. ये पूरा मामला क्या है, समझिए...

पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट की वापसी पर ट्वीट किया और भारतीय महिला क्रिकेट टीम को उनके सफर के लिए शुभकामनाएं दीं. सचिन तेंदुलकर ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट की वापसी देखकर शानदार लग रहा है. उम्मीद है कि इस खूबसूरत खेल को नए दर्शक मिलेंगे. भारतीय महिला टीम को कॉमनवेल्थ गेम्स के सफर के लिए हार्दिक बधाई.’

सचिन तेंदुलकर के इसी ट्वीट के नीचे ऑस्ट्रेलिया के ओपनर मार्नस लैबुशेन ने कमेंट किया है और लिखा कि सहमत सचिन. ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत का मैच भी एक शानदार ओपनिंग मुकाबला होगा.

Marnus show some respect please he is a legend and proud india and also your senior — mukesh ahirwal (@mukeshahirwal5) July 29, 2022

मार्नस लैबुशेन का यही ट्वीट फैन्स को पसंद नहीं आया, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने सचिन के आगे ‘सर’ नहीं लिखा था. फैन्स इसी बात को लेकर मार्नस लैबुशेन पर भड़क गए और उन्हें लगातार खरी-खोटी सुनाई. कुछ ने ट्वीट कर लिखा कि जब सचिन खेल रहे थे, तुम बच्चे थे. ऐसे में उनके लिए कम से कम सर तो लिख ही सकते हो. जबकि कुछ ने लिखा कि क्या तुम्हें इतने बड़े प्लेयर से बात करनी नहीं आती है.

You were in your nappies labuschagne when he made his debut atleast give him some respect. — Shivendra Singh (@shiv_speaks) July 29, 2022

Sachin? No Indian players talk to him like this. Show some respects — 🏏 (@TweetECricket) July 29, 2022

Agreed Sachin. Aus v India is going to be an amazing opener too 👏🏼 — Marnus Labuschagne (@marnus3cricket) July 29, 2022

आपको बता दें कि मार्नस लैबुशेन को मौजूदा वक्त के सबसे बेहतरीन युवा बल्लेबाजों में से एक माना जाता है. वह लगातार टेस्ट क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, खुद सचिन तेंदुलकर मार्नस लैबुशेन की तारीफ कर चुके हैं. सचिन तेंदुलकर ने ने साल 2020 में कहा था कि मार्नस लैबुशेन का फुटवर्क काफी बेहतरीन है.