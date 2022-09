Sachin Tendulkar Road Safety World Series: टी20 वर्ल्ड कप में खेल सकते हैं सचिन तेंदुलकर? 49 की उम्र में 200 की स्ट्राइक से खेली आतिशी पारी

Sachin Tendulkar Road Safety World Series: मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर इन दिनों रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज खेल रहे हैं. इसमें उनका बल्ला आग उगल रहा है. इंटरनेशनल क्रिकेट से 9 साल पहले संन्यास ले चुके सचिन ने रोड सेफ्टी में आतिशी पारी से फैन्स को फिर अपना मुरीद बना लिया है.

मैदान पर 49 साल के सचिन को खेलते देखने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वह संन्यास ले चुके हैं. सचिन के शानदार शॉट्स देखकर फैन्स ने मांग कर दी है कि उन्हें अगले महीने होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में खिलाना चाहिए. कुछ ने कहा कि सचिन बैक-अप ओपनर हो सकते हैं.

सचिन के साथ यूसुफ-युवी ने खेली आक्रामक पारी

बता दें कि सचिन ने गुरुवार (22 सितंबर) देहरादून में इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेला. वर्षा बाधित इस मैच को 15-15 ओवरों का किया गया था. ऐसी स्थिति में टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने 5 विकेट पर 170 रन जड़ दिए. इसमें कप्तान सचिन ने एक तूफानी पारी खेली. उन्होंने 20 गेंदों में 40 रन जड़ दिए. इस दौरान उन्होंने तीन छक्के और इतने ही चौके जमाए. सचिन का स्ट्राइक रेट 200 का रहा.

Sachin Tendulkar can still play better than our openers 🥲#SachinTendulkar #RoadSafetyWorldSeries2022 — Vikas Shukla (@VikasMic) September 22, 2022

Class is permanent



Now also he can fit for the current #IndianCricketTeam #SachinTendulkar 💪🏼😃🔥🔥



Simply people don't say him GOD 🧘🏽‍♂️#RoadSafetyWorldSeries2022 #IndiaLegends pic.twitter.com/FCiDkHbttu — Ram ராபர்ட் रहीम (@itsme_rrr9438) September 22, 2022

God please come out of retirement please 🥺 still give the same goosebumps seeing sachin tendulkar playing 🥰#SachinTendulkar — Rohan 💙 (@rohanjethloja) September 22, 2022

इनके अलावा यूसुफ पठान और युवराज सिंह ने भी आतिशी पारियां खेलीं. यूसुफ ने 11 गेंदों में 27 रन जड़ दिए, तो युवी 15 गेंदों पर 31 रन बनाकर नाबाद रहे. इन दोनों का स्ट्राइक रेट भी 200 से ज्यादा का ही रहा.

राजेश पवार के आगे इंग्लैंड टीम पूरी तरह ढेर

बल्लेबाजों के बाद बारी भारतीय गेंदबाजों की थी और उन्होंने अपना काम बखूबी किया. इसमें स्पिनर राजेश पवार का जलवा दिखा. राजेश ने 12 रन देकर 3 विकेट लिए और इंग्लैंड को धराशायी कर दिया. राजेश को अपने करियर में टीम इंडिया के लिए डेब्यू का मौका नहीं मिला था. 171 रनों के टारगेट के जवाब में इंग्लैंड की टीम 6 विकेट पर 130 रन ही बना सकी और मुकाबला 40 रनों से गंवा दिया.

#RoadSafetyWorldSeries2022 Running between the wicket hitting the balls finding gaps scoring with 200+ strike rate and above all at the age of 49 .What else you need that’s the #God of #Cricket for you #SachinTendulkar @sachin_rt #VootSelect #IndianLegends — Samyak jain (@samyakjain1991) September 22, 2022

Time has flown by rather quickly but HIS NAME will be eternal forever 🙏#SachinTendulkar pic.twitter.com/Ecaw0wClKv — S A I K I R A N (@sachinfan1045) September 22, 2022