India Women's U19 World Cup Win: वर्ल्ड कप चैम्पियन महिलाओं के कमाल को सलाम, सचिन तेंदुलकर ने किया सम्मान

India Women's U19 World Cup Win: भारतीय महिला अंडर-19 टीम ने टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था. अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की ओर से विजेता टीम के खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है. सम्मान समारोह भारत और न्यूजीलैंड के बीच 1 फरवरी को अहमदाबाद में होने वाले तीसरे टी20 मैच की शुरुआत से पहले हुआ है. खास बात यह है कि खिलाड़ियों को मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के हाथों सम्मान मिला.

बीसीसीआई अध्यक्ष जय शाह ने इसकी पुष्टि पहली ही कर दी थी. जय शाह ने रविवार को खिताबी जीत के के बाद बीसीसीआई की ओर से पूरी टीम के लिए 5 करोड़ रुपये के नकद इनाम की भी घोषणा की थी.

अब अहमदाबाद में सचिन के साथ बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी और सचिव जय शाह समेत बाकी अधिकारियों ने मिलकर खिलाड़ियों का सम्मान किया. साथ ही अंडर-19 वर्ल्ड चैम्पियन महिला टीम को 5 करोड़ रुपये इनाम राशि का चेक भी सौंपा.

"The entire nation will celebrate and cherish your victory" Master Blaster @sachin_rt delivers a speech at the Narendra Modi Stadium, Ahmedabad as the BCCI felicitates the victorious U19 Women's Team at the #U19T20WorldCup Listen in here👇👇 #TeamIndia @JayShah pic.twitter.com/7JokVkjOVy

चैम्पियन टीम को मिलेंगे 5 करोड़ रुपये

जय शाह ने ट्वीट किया था, 'भारत में महिला क्रिकेट चरम पर है और विश्व कप की जीत ने महिला क्रिकेट का कद काफी ऊंचा कर दिया है. प्राइज के रूप में पूरी टीम और सपोर्ट स्टाफ के लिए 5 करोड़ रुपये की घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है. यह निश्चित रूप से एक राह दिखाने वाला वर्ष है.'

Sachin Tendulkar addresses the U19 T20 World Cup winning Indian women's team in Ahmedabad, Shafali Verma and Co pose with the cheque for Rs 5 crore that has been mentioned already as the reward for the team and staff.https://t.co/DCYDHSWJlk pic.twitter.com/7se83TccKh