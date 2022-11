Ruturaj Gaikwad: महेंद्र सिंह धोनी के खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ का तूफानी अंदाज, लगाए 6 छक्के और 18 चौके, जड़े 168 रन

Ruturaj Gaikwad in Vijay Hazare Trophy: भारतीय टीम के युवा ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ का घरेलू क्रिकेट में आतंक जारी है. विजय हजार ट्रॉफी (50 ओवर फॉर्मेट) में खेल रहे ऋतुराज ने लगातार दूसरे मैच में ताबड़तोड़ पारी खेली है. महाराष्ट्र की ओर से खेलते हुए ऋतुराज ने असम के खिलाफ ताबड़तोड़ शतकीय पारी खेली और अपनी टीम को शानदार अंदाज में जीत दिलाई.

ऋतुराज इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए खेलते हैं. ऋतुराज अगले साल यानी 31 जनवरी को 26 साल के हो जाएंगे. मगर उससे पहले ही उन्होंने अपनी ताबड़तोड़ पारी से तहलका मचा दिया है.

ऋतुराज ने लगातार खेली धमाकेदार पारियां

विजय हजार ट्रॉफी में ऋतुराज के हाथों में महाराष्ट्र टीम की कप्तानी भी है. उन्होंने ओपनिंग करते हुए असम के खिलाफ कप्तानी पारी खेली औऱ 126 बॉल पर 168 रन जड़ दिए. इस दौरान ऋतुराज ने 6 छक्के और 18 चौके जमाए. अपनी पारी में उनका स्ट्राइक रेट 133.33 का रहा. उनके अलावा अंकित बावने ने 110 रनों की पारी खेली. इसके बदौलत महाराष्ट्र्र ने असम को 12 रनों से हराया.

इससे पहले वाले मैच में भी ऋतुराज ने ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए नाबाद 220 रन बनाए थे. ऋतुराज की यह पारी उत्तरप्रदेश की टीम के खिलाफ आई थी. अहमदाबाद में खेले गए इस मैच में ऋतुराज ने 159 गेंदों पर 220 रनों की नाबाद पारी खेली थी. इस दौरान धोनी के इस खिलाड़ी ने 16 छक्के और 10 चौके लगाए थे. यानी इस मुकाबले में छक्कों की संख्या चौकों से भी कई ज्यादा थी.

150 moment for Ruturaj Gaikwad 👏 How did he hit the shot for a 6 btw ! Reminded me that sweep six against Bumrah...💛 pic.twitter.com/0rvaLqij0V