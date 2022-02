IND Vs SL T-20: रोहित शर्मा के पास एक और बड़ा मौका, आज बना सकते हैं ये रिकॉर्ड्स

भारत और श्रीलंका के बीच धर्मशाला में दूसरा टी-20 मुकाबला शनिवार को खेला जाना है. टीम इंडिया इस सीरीज में पहले ही 1-0 से आगे चल रही है. कप्तान रोहित शर्मा इस मुकाबले में कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम कर सकते हैं, ऐसे में उनपर हर किसी की निगाहें हैं. रोहित शर्मा ने पिछले मैच में टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था.

बतौर कप्तान 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड



रोहित शर्मा अब टीम इंडिया के फुल टाइम कप्तान हैं, लेकिन इससे पहले भी वह टी-20 फॉर्मेट में टीम की कमान संभालते नज़र आए हैं. रोहित शर्मा के पास इस मुकाबले में बतौर टी-20 कप्तान 1000 रन पूरे करने का मौका होगा. वह ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय कप्तान होंगे.

टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन (बतौर कप्तान)



• एरोन फिंच- 61 मैच, 1802 रन

• केन विलियमसन- 56 मैच, 1599 रन

• विराट कोहली- 50 मैच, 1570 रन

• इयॉन मोर्गन- 72 मैच, 1469 रन

• बाबर आजम- 40 मैच, 1330 रन

• फाफ डु प्लेसिस- 40 मैच, 1273 रन

• एमएस धोनी- 72 मैच, 1112 रन

• असगर अफगान- 52 मैच, 1020 रन

• डब्ल्यू पोटरफील्ड- 56 मैच, 1002 रन

• रोहित शर्मा- 26 मैच, 981 रन

क्लिक करें: आज धर्मशाला में दूसरा टी20, देखें रोहित ब्रिगेड की स्पेशल तस्वीरें

रोहित शर्मा बनाएंगे जीत का रिकॉर्ड



रोहित शर्मा ने जब से टी-20 टीम की कप्तानी संभाली है, तब से वह सिर्फ जीत ही रहे हैं. रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज़ के खिलाफ लगातार टी-20 सीरीज क्लीन स्वीप की. बतौर कप्तान वह अभी तक 10 मुकाबले लगातार जीत चुके हैं, ऐसे में अब उनके सामने लगातार 11वां टी-20 मैच जीतने का मौका है.

रोहित शर्मा पहले ही घरेलू मैदान पर सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं. बतौर टी-20 कप्तान रोहित शर्मा ने अभी तक 16 मैच में घरेलू मैचों में कप्तानी की है, इनमें से 15 में उन्हें जीत हासिल हुई है. जबकि एमएस धोनी सिर्फ 10, विराट कोहली 13 मैच घरेलू मैदानों पर जीत चुके हैं. रोहित के सामने अब मौका है कि वह ऐसा करने वाले दुनिया के नंबर-1 कप्तान बने, क्योंकि ये रिकॉर्ड अभी तक न्यूजीलैंड के केन विलियमसन (15 जीत) और इंग्लैंड के इयॉन मोर्गन (15 जीत) के नाम है.

Match Day 🙌



Onto the 2nd @Paytm #INDvSL T20I at Dharamsala 📍#TeamIndia pic.twitter.com/iAGh8FDrwt