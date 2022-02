IND Vs SL: धर्मशाला में टीम इंडिया की मस्ती, सिराज-ईशान ने गाया शाहरुख खान की 'मैं हूं ना' फिल्म का गाना

IND Vs SL: भारत और श्रीलंका के बीच शनिवार को धर्मशाला में दूसरा टी-20 मुकाबला खेला जाना है. दोनों ही टीमें धर्मशाला पहुंच चुकी हैं और खिलाड़ियों की मस्ती भी जारी है. भारत इस सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाए हुए है और श्रीलंका की नज़र वापसी पर है.

टीम इंडिया के खिलाड़ी धर्मशाला पहुंचे, तो मस्ती के मूड में नज़र आए. टीम बस में मोहम्मद सिराज और ईशान किशन ‘मैं हूं ना’ गाने को गुनगुनाते हुए दिखे. बीसीसीआई ने इसका वीडियो भी साझा किया है.

ईशान किशन ने पहले टी-20 मुकाबले में शानदार पारी खेली थी और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड भी मिला था. ऐसे में अब दूसरे टी-20 में भी हर किसी की नज़र ईशान किशन और रोहित शर्मा की ओपनिंग जोड़ी पर होगी.

