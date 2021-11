Ind Vs Nz, Rohit Sharma: रोहित की निकल पड़ी...कप्तान बनते ही जीते लगातार 2 टॉस, छक्के मारने में बना दिया ये रिकॉर्ड

Ind vs Nz, Rohit Sharma: रांची में खेले गए दूसरे टी-20 मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर सीरीज पर कब्जा कर लिया है. कप्तान रोहित शर्मा और उप-कप्तान केएल राहुल की जोड़ी ने शतकीय साझेदारी बनाई और टीम इंडिया की जीत को आसान कर दिया. इस मैच में भी रोहित शर्मा पूरे रंग में दिखाई दिए, टीम इंडिया के कप्तान ने यहां अपनी 25वीं टी-20 फिफ्टी जड़ी.

रोहित शर्मा ने अपनी पारी में 36 बॉल खेलीं और 55 रन बनाए. इस दौरान रोहित ने 5 छक्के जड़े और 1 चौका लगाया. रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट 135 का रहा.

छक्कों के मामले में बने सरताज...

रोहित शर्मा ने अपनी इस पारी में कुल 5 छक्के लगाए और इसी के साथ उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 450 छक्के पूरे कर लिए हैं. ऐसा करने वाले रोहित शर्मा पहले भारतीय हैं. रोहित ने ये कारनामा सिर्फ 404 पारियों में किया, जो सबसे तेज़ है.

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 450 छक्के

• रोहित शर्मा- 404 पारी

• शाहिद आफरीदी- 487 पारी

• क्रिस गेल- 499 पारी

अंतराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के

• क्रिस गेल- 553

• शाहिद आफरीदी- 476

• रोहित शर्मा- 454

टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन

• मार्टिन गुप्टिल- 3248

• विराट कोहली- 3227

• रोहित शर्मा- 3141

#TeamIndia captain @ImRo45 led from the front & scored a match-winning fifty - his 25th in T20Is. 👍 👍#INDvNZ @Paytm



Watch that fine half-century 🎥 🔽