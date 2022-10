Rohit Sharma IND vs PAK T20 World Cup: रोहित शर्मा ने टॉस के समय कर दी बड़ी गलती, प्लेइंग-11 में गिना दिए 13 खिलाड़ी

Rohit Sharma IND vs PAK T20 World Cup 2022: ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला शुरू हो गया है. टी20 वर्ल्ड कप 2022 में दोनों टीमों का यह पहला मैच है. मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया.

मगर टॉस के समय कप्तान रोहित ने एक बड़ी गलती कर दी, जिसे फैन्स ने लाइव सुना और ट्रोल करना शुरू कर दिया. रोहित ने प्लेइंग-11 बताने के दौरान ग्यारह नहीं, बल्कि 13 खिलाड़ी गिना दिए. उनका यह बयान भी सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गया और लीग मीम्स बनाने लगे.

रोहित ने प्लेइंग-11 की बजाय गिना दिए 13 खिलाड़ी

दरअसल, टॉस के दौरान सभी टीमों के कप्तान को अपनी प्लेइंग-11 बतानी होती है. इसी दौरान भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 11 की बजाय 13 खिलाड़ी गिना दिए. रोहित ने कहा कि इस मैच में '7 बल्लेबाज, एक ऑलराउंडर, तीन तेज गेंदबाज और दो स्पिनर' के साथ खेल रहे हैं. यदि इन्हें गिना जाए, तो 11 की बजाय ये 13 प्लेयर होते हैं.

इस तरह यूजर्स ने किया कमेंट कर लिए मजे

इसको लेकर एक यूजर ने कमेंट किया, 'रोहित ने कहा कि मैच में हम 7 बल्लेबाज, एक ऑलराउंडर, तीन तेज गेंदबाज और दो स्पिनर के साथ खेल रहे हैं. ये ठीक नहीं है रोहित भैया.' वहीं एक अन्य यूजर ने एक मीम शेयर करते हुए कहा, 'ये तो विज्ञान के भी आगे निकल गया.'

we are playing with seven batters, an allrounder, three seamers and two spinners ... 😭🤌



this is justt not fair rohit bhaiyaaa :) pic.twitter.com/yhfz1Ad9Wm — M S C 🇵🇰 (@_friendlycheema) October 23, 2022

“Seven batters, an allrounder, three seamers, two spinners.” pic.twitter.com/d5QNQyiDDb — Abhishek Mukherjee (@ovshake42) October 23, 2022

इस तरह है टीम इंडिया की प्लेइंग-11

बता दें कि कप्तान रोहित शर्मा ने मैच में जो प्लेइंग-11 उतारी है, उसमें 5 बल्लेबाज रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव और दिनेश कार्तिक के अलावा एक ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या हैं. जबकि दो स्पिनर अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन हैं. तेज गेंदबाजी की कमान भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह के हाथों में है. यानी साफ है कि रोहित ने दो बल्लेबाज गलती से ज्यादा गिना दिए.

Seven batters, an allrounder, three seamers, two spinners." Rohit doesn't say who will fill those roles #INDvPAK #PakVsInd #T20worldcup22 — Vipin Tiwari (@vipintiwari952) October 23, 2022

मैच के लिए भारत और पाकिस्तान की प्लेइंग-11

भारत की प्लेइंग-11: रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, दिनेश कार्तिक, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह.

पाकिस्तान की प्लेइंग-11: बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शान मसूद, हैदर अली, मोहम्मद नवाज़, शादाब खान, इफ्तिकार अहमद, आसिफ अली, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह.